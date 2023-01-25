福祉施設で療養中の1人含む13人死亡　新たに1232人感染、8日連続前週下回る（医療圏別：鹿児島503、姶良・伊佐211、南薩119、川薩109、肝属101、出水58、奄美54、曽於53、熊毛24）新型コロナ・鹿児島25日発表

鹿児島県は２５日、新型コロナウイルスの感染者１２３２人と死者１３人を確認したと発表した。新規感染者数は前週の同じ曜日より７１６人少なく、８日連続で前週を下回った。病床使用率は前日比４．２ポイント減の５９．１％、重症用は２．９ポイント増の２２．９％だった。死者１３人のうち、６人が鹿児島市在住。５人が感染後医療機関に入院し、１人は福祉施設で療養中だった。別の１人は８０代男性で死因はコロナ以外。残る６人は遺族の意向で非公表。死者の累計は７７８人になった。新規感染者の医療圏別は鹿児島５０３人、姶良・伊佐２１１、南薩１１９人、川薩１０９人、肝属１０１人、出水５８人、奄美５４人、曽於５３人、熊毛２４人。年代別は１０歳未満が２１１人と最も多く、３０代、４０代各１７０人、１０代１５２人と続いた。フォローアップセンターでの感染確定者は１１２人、みなし陽性は３人だった。県内の累計感染者は４２万３２１７人になった。入院のうち重症８人、酸素投与が必要な中等症９７人。