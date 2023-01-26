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南九州道　市来－鹿児島西の通行止め解除

 2023/01/26 15:56
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　西日本高速道路によると、南九州自動車道市来インターチェンジ（ＩＣ）－鹿児島西ＩＣの雪による通行止めは、２６日午後３時４６分、上下線とも解除された。
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