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南九州道 市来－鹿児島西の通行止め解除
2023/01/26 15:56
拡大
西日本高速道路によると、南九州自動車道市来インターチェンジ（ＩＣ）－鹿児島西ＩＣの雪による通行止めは、２６日午後３時４６分、上下線とも解除された。
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