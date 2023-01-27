H3ロケットの打ち上げは2月13日に延期　種子島宇宙センター

Ｈ３ロケット１号機 拡大

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２６日、鹿児島県南種子町の種子島宇宙センターから２月１２日に予定した新型基幹ロケット「Ｈ３」１号機の打ち上げを、同１３日午前１０時３７分５５秒～同４４分１５秒に延期すると発表した。Ｈ２Ａロケット４６号機が天候悪化で打ち上げを１日延期したため、準備作業がずれ込むという。予備期間は２月１４日から３月１０日。Ｈ３はＨ２Ａの後継機で使い捨て型の液体燃料ロケット。推力は１．４倍、打ち上げ費用は半額の約５０億円を目指す。１号機は地球観測衛星「だいち３号」を搭載する。