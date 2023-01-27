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「音の迫力がすごかった」…1年1カ月ぶりのH2A打ち上げ、種子島でロケットファン歓声

 2023/01/27 07:30
Ｈ２Ａロケット４６号機の打ち上げを見守る観客＝２６日、南種子町の恵美之江展望公園
Ｈ２Ａロケット４６号機の打ち上げを見守る観客＝２６日、南種子町の恵美之江展望公園
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　鹿児島県南種子町の種子島宇宙センターからＨ２Ａロケット４６号機が打ち上げられた２６日、同町の４見学場には計約千人が訪れ、青空に白い航跡を残して上昇する機体を見守った。２０２１年１２月以来、１年１カ月ぶりとなる打ち上げに「きれい」「かっこいい」と歓声が上がった。

　発射場に最も近い恵美之江展望公園には約１６０人が集まった。東京から仕事で種子島に滞在中の会社員浜川遥さん（２８）は「初めて見たけど音の迫力がすごい。撮影した動画を友人に見せたい」と笑顔だった。
情報収集衛星を搭載し上昇するＨ２Ａロケット４６号機＝２６日午前１０時５０分、南種子町の種子島宇宙センター
情報収集衛星を搭載し上昇するＨ２Ａロケット４６号機＝２６日午前１０時５０分、南種子町の種子島宇宙センター（税所陸郎撮影）
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