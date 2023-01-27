「音の迫力がすごかった」…1年1カ月ぶりのH2A打ち上げ、種子島でロケットファン歓声

鹿児島県南種子町の種子島宇宙センターからＨ２Ａロケット４６号機が打ち上げられた２６日、同町の４見学場には計約千人が訪れ、青空に白い航跡を残して上昇する機体を見守った。２０２１年１２月以来、１年１カ月ぶりとなる打ち上げに「きれい」「かっこいい」と歓声が上がった。発射場に最も近い恵美之江展望公園には約１６０人が集まった。東京から仕事で種子島に滞在中の会社員浜川遥さん（２８）は「初めて見たけど音の迫力がすごい。撮影した動画を友人に見せたい」と笑顔だった。