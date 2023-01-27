桜の開花 鹿児島・福岡・宮崎市はいつ？　気象協会「全国的に平年並み」

日本気象協会は２６日、桜（ソメイヨシノ）の第１回開花予想を発表した。鹿児島市は平年並みの３月２６日。九州で最も開花が早いのは福岡市、宮崎市で３月２３日の見込み。気象協会によると、九州はこの冬の気温が平年より低めで、花の芽が寒さにさらされて目覚める「休眠打破」が順調に進んでいる。全国的にも平年並みの所が多いとみている。昨年の鹿児島市の開花は平年より６日早い３月２０日だった。