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あたご、ふゆづき、ありあけ、さみだれ…護衛艦4隻が鹿児島湾に停泊
2023/01/27 20:43
鹿児島湾に停泊する自衛艦＝２７日午前１１時５５分、鹿児島市吉野町
拡大
海上自衛隊の護衛艦４隻が２７日、鹿児島湾の鹿児島市街地側に姿を見せた。４０００トン級以上が同時に鹿児島湾内に入るのは珍しい。数百メートル間隔で整然と隊列を組み、市民の目を引いた。
４隻はイージス艦あたご（７７５０トン、全長１６５メートル）、ふゆづき（５１００トン、１５１メートル）、ありあけ（４５５０トン、１５１メートル）、さみだれ（４５５０トン、１５１メートル）。
訓練の一環とみられ、自衛隊鹿児島地方協力本部によると、２６日夕から夜に３隻、２７日朝に１隻が到着。同日午後６時ごろまでに湾を離れた。
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