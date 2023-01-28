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新型コロナ　鹿児島県内で新たに902人感染、6人死亡

 2023/01/28 16:05
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　鹿児島県は２８日、新型コロナウイルスの感染者９０２人と死者６人を新たに確認したと発表した。死者は累計８０２人になった。
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