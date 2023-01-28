鹿児島レブナイズ　横浜EXに逆転負け、92－96　バスケB3　

バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは２８日、鹿児島県鹿屋市の串良平和アリーナで横浜ＥＸと対戦し、９２－９６で逆転負けを喫した。レブナイズは序盤、ゲインズや森田の３点シュートなどでリードを奪ったが、徐々に劣勢に。６８－６８で迎えた第４クオーターに逆転を許すと、終盤まで粘ったが及ばなかった。２９日は、同会場で横浜ＥＸと再戦する。