鹿児島レブナイズ連敗　横浜EXに86－90　バスケB3

新型コロナ「5類」になったら「マスク外す」－たったの19％ 着ける理由は「うつしたらいけないから」

「生徒や教員を殺害する」 高校79校に脅迫ファクス届く、授業切り上げた学校も 鹿児島県内

最強寒波が7年ぶりに到来か 鹿児島県本土、24日午後から大雪恐れ 山地で最大20センチ、平地10センチの予想も

日当2万円、月収70万円以上…馬毛島工事に引き抜かれる種子島の農業関係者。地域に生まれるひずみ。「こんなはずじゃなかった」。賛成派団体会長だった男性は悔やむ

ドラッグコスモス2店舗の新設など答申 鹿児島県大規模小売店舗立地審議会

【都道府県対抗男子駅伝】4年ぶり入賞目指す鹿児島チーム、中学から社会人まで穴のない布陣で臨む

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宿は常に満室、木造アパート8万円…馬毛島の自衛隊基地工事に沸く種子島、ホテル・不動産バブルが起きていた