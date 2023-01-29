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鹿児島レブナイズ連敗　横浜EXに86－90　バスケB3

 2023/01/29 15:23
第２クオーター、鹿児島レブナイズ・浜田がスチールから速攻に持ち込む＝串良平和アリーナ
第２クオーター、鹿児島レブナイズ・浜田がスチールから速攻に持ち込む＝串良平和アリーナ
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　バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは２９日、鹿屋市の串良平和アリーナで横浜ＥＸと対戦し、８６－９０で敗れ２連敗を喫した。

　レブナイズは１７－２１で迎えた第２クオーター、藤田と浜田の３点シュートやロートのダンクシュートなどで逆転。だが後半に再びリードを許すと、再逆転はならなかった。

　次戦は２月４日、石川県で金沢と対戦する。
第２クオーター、鹿児島レブナイズのロートがダンクシュートを決める＝串良平和アリーナ
第１クオーター、鹿児島レブナイズ・浜田がシュートを決める＝串良平和アリーナ
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