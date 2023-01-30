南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
1
月
30
日 月曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
カレンダー購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに297人感染、6人死亡
2023/01/30 16:04
拡大
鹿児島県は３０日、新型コロナウイルスの感染者２９７人と６人の死亡を新たに確認したと発表した。死者は累計８１１人になった。
新型コロナまとめサイトはこちら
あわせて読みたい記事
マスクで表情が見えない…子どもの発達に影響？ 「褒めても反応薄い。声かけてもポカン」保育現場から懸念の声
都城管内の89人含む374人新たに感染 1人死亡 新型コロナ・宮崎29日発表
新たな感染は658人、12日連続で前週を下回る（医療圏別：鹿児島251、姶良・伊佐108、川薩86、南薩53、肝属49、奄美42、曽於33、出水28、熊毛8） 3人死亡 新型コロナ・鹿児島29日発表
新型コロナ 鹿児島県内で新たに658人感染、3人死亡
コロナ禍4年目、激務続く保健師 リフレッシュは「オンライン昼食会」 愚痴もOK、音楽かけ若手中心に気ままに会話
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で新たに297人感染、6人死亡
1月30日 16:04
ラグビーの〝聖地〟秩父宮で熱戦 鹿児島市の小学生チーム「一生の思い出」「競技続けもう一度プレーを」
1月30日 12:30
龍郷コースで選考会、8人追加内定／大島チーム
1月30日 12:00
10キロロードで選考会、7人が31分台の好タイム／川辺チーム
1月30日 12:00
赤い・辛い・山盛り 桜島のような「マグマ飯」 甘～い「やきいも電車」とコラボ 2月9～23日、鹿児島市内14店で
1月30日 11:44
あえて風化しやすい素材を使用…加治木・龍門司焼の新しい看板、「変化する伝統」を表現してみた
1月30日 11:29
「証拠がある以上、自分がしたのだと思う」 万引を繰り返しても人ごとのように繰り返す男。裁判官に今後を問われると「刑務所を出たら生活保護を受ける」
1月30日 11:00
ダンスと笑顔で観衆魅了 今秋の国体開会式で披露する演技も発表 鹿児島市で3年ぶりフェス
1月30日 11:00
ブリらーめん…ってどんな味？ 来月3年ぶり開催ぶり祭り、水産学部の学生がブリで地域を盛り上げる
1月30日 10:35
オートキャンプ場で火災、トイレ・シャワー棟が全焼 出火時は無人
1月30日 10:17
車いすでも気軽に宿泊 伊佐・鶴屋旅館、パラ選手の合宿多くバリアフリー化
1月30日 10:00
精神科病院を撤廃したイタリアの医療思想とは 病院に頼らず地域で暮らす患者 現地滞在した医師が本出版
1月30日 08:30
“フルーツの里”東郷産キンカンのおいしさ知って JAが収穫・加工体験会 薩摩川内
1月30日 08:30
マスクで表情が見えない…子どもの発達に影響？ 「褒めても反応薄い。声かけてもポカン」保育現場から懸念の声
1月30日 07:30
新製品開発、農畜産物の普及拡大…1年間の研究成果を発表 伊佐農林高の2、3年生
1月30日 07:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲