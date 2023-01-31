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米軍給油機KC130　鹿屋で2年4カ月ぶり「タッチ・アンド・ゴー」

 2023/01/31 11:55
タッチ・アンド・ゴーの訓練をす‌る米軍の空中給油機ＫＣ１３０＝３１日午前９時５８分、鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地
タッチ・アンド・ゴーの訓練をす‌る米軍の空中給油機ＫＣ１３０＝３１日午前９時５８分、鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地
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　鹿児島県鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地で３１日午前、米海兵隊岩国基地（山口県岩国市）所属のＫＣ１３０空中給油機の訓練があり、着陸後に再加速して離陸する「タッチ・アンド・ゴー」を実施した。同機の鹿屋での訓練は２０２０年９月１５日以来、約２年４カ月ぶり。

　１機が午前９時３２分に鹿屋に飛来し、タッチ・アンド・ゴーを２回実施した。同１０時２４分に駐機場に止めた後、１１時６分に飛び去った。
海上自衛隊鹿屋航空基地の駐機場で給油を受ける米海兵隊のＫＣ１３０空中給油機＝３１日午前１０時半、鹿屋市
タッチ・アンド・ゴーの訓練をする米軍のＫＣ１３０空中給油機。右奥は自衛隊のＰ１哨戒機＝３１日午前９時５８分、鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地
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