米軍給油機KC130　鹿屋で2年4カ月ぶり「タッチ・アンド・ゴー」

鹿児島県鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地で３１日午前、米海兵隊岩国基地（山口県岩国市）所属のＫＣ１３０空中給油機の訓練があり、着陸後に再加速して離陸する「タッチ・アンド・ゴー」を実施した。同機の鹿屋での訓練は２０２０年９月１５日以来、約２年４カ月ぶり。１機が午前９時３２分に鹿屋に飛来し、タッチ・アンド・ゴーを２回実施した。同１０時２４分に駐機場に止めた後、１１時６分に飛び去った。