映画「シン・仮面ライダー」とコラボ芋焼酎2種類を発売　小鹿酒造、完全予約制で受注

小鹿酒造（鹿児島県鹿屋市）は、３月公開予定の映画作品「シン・仮面ライダー」とコラボレーションしたデザインの芋焼酎２種類を発売する。酒質は長期貯蔵を使いまろやかな味わい。いずれもアルコール度数２５度、７２０ミリリットル入り。参考小売価格は税別で各２５００円。受注は完全予約制。申込期間は２月１日午前１０時から１６日まで。商品発送は３月下旬以降。同社＝０９９４（５８）７１７１。