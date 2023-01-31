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映画「シン・仮面ライダー」とコラボ芋焼酎2種類を発売　小鹿酒造、完全予約制で受注

 2023/01/31 21:20
「シン・仮面ライダー」とのコラボ焼酎の一つ
「シン・仮面ライダー」とのコラボ焼酎の一つ
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　小鹿酒造（鹿児島県鹿屋市）は、３月公開予定の映画作品「シン・仮面ライダー」とコラボレーションしたデザインの芋焼酎２種類を発売する。

　酒質は長期貯蔵を使いまろやかな味わい。いずれもアルコール度数２５度、７２０ミリリットル入り。参考小売価格は税別で各２５００円。

　受注は完全予約制。申込期間は２月１日午前１０時から１６日まで。商品発送は３月下旬以降。同社＝０９９４（５８）７１７１。
【別デザイン】「シン・仮面ライダー」とのコラボ焼酎
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