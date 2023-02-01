新たな感染は805人、15日連続前週下回る（医療圏別：鹿児島322、姶良・伊佐139、川薩76、南薩66、肝属61、奄美53、出水50、曽於26、熊毛12）新型コロナ1日発表
2023/02/01 20:06
鹿児島県は１日、新型コロナウイルスの感染者８０５人と死者７人を新たに確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日より４２７人少なく、１５日連続で前週を下回った。
死者のうち２人は７０代男性と９０歳以上女性で入院中だった。死因はコロナ。年代と性別、死因が非公表の残る５人のうち３人は鹿児島市在住で、感染後に入院または救急搬送先で陽性が判明した。死者は累計８１８人。
新規感染者の医療圏別は鹿児島３２２人、姶良・伊佐１３９人、川薩７６人、南薩６６人、肝属６１人、奄美５３人、出水５０人、曽於２６人、熊毛１２人。年代別は１０歳未満の１４２人が最も多く、４０代１２５人、３０代１１１人と続いた。フォローアップセンターで確定した感染者５６人、みなし陽性１人。
感染者は累計４２万８３５８人。入院のうち重症８人、酸素投与が必要な中等症６９人。病床使用率は前日比０．６ポイント減の４５．４％（重症者用２５％）となっている。
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