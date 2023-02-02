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賽銭箱を物色の男、目撃した男性を暴行し逃走　鹿児島中央署が強盗容疑で捜査

 2023/02/02 16:43
逃走した男が物色した荒田八幡宮北随神の賽銭箱を捜査する鹿児島中央警察署員ら＝２日午後１時２３分ごろ、鹿児島市上之園町
逃走した男が物色した荒田八幡宮北随神の賽銭箱を捜査する鹿児島中央警察署員ら＝２日午後１時２３分ごろ、鹿児島市上之園町
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　２日午後０時１５分ごろ、鹿児島市上之園町の荒田八幡宮北随神の賽銭箱を物色中の男が、近くの路上を通行していた４０代男性に暴行を加え、逃走した。男性は鹿児島中央署に通報した。鹿児島中央署は強盗容疑で男の行方を捜している。

　同署によると、男は３０代くらいで身長約１７０センチ。黒髪に眼鏡、紺のジャンパー、黒っぽいズボンを身につけていた。男性にけがはなかった。

　現場は県立甲南高校近く。荒田八幡宮北随神は同校南角にある。

　事件を受け、同校は生徒に早めの下校を呼びかけた。
（別カット）逃走した男が物色した荒田八幡宮北随神の賽銭箱を捜査する鹿児島中央警察署員ら＝２日午後１時２３分ごろ、鹿児島市上之園町
逃走した男が物色した荒田八幡宮北随神の賽銭箱を捜査する鹿児島中央警察署員ら＝２日午後１時２３分ごろ、鹿児島市上之園町
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