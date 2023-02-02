賽銭箱を物色の男、目撃した男性を暴行し逃走　鹿児島中央署が強盗容疑で捜査

２日午後０時１５分ごろ、鹿児島市上之園町の荒田八幡宮北随神の賽銭箱を物色中の男が、近くの路上を通行していた４０代男性に暴行を加え、逃走した。男性は鹿児島中央署に通報した。鹿児島中央署は強盗容疑で男の行方を捜している。同署によると、男は３０代くらいで身長約１７０センチ。黒髪に眼鏡、紺のジャンパー、黒っぽいズボンを身につけていた。男性にけがはなかった。現場は県立甲南高校近く。荒田八幡宮北随神は同校南角にある。事件を受け、同校は生徒に早めの下校を呼びかけた。