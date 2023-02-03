新型コロナ　鹿児島県内で新たに668人感染、5人死亡

上白石萌音、最優秀女優賞を受賞 第30回読売演劇大賞 「千と千尋の神隠し」「ダディ・ロング・レッグズ」出演

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トヨタ車体研所が鹿児島市に事務所新設 今春オープンのJR鹿児島中央ビルに入居、5年で30人新規採用へ