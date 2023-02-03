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新型コロナ　鹿児島県内で新たに668人感染、5人死亡

 2023/02/03 16:02
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　鹿児島県は３日、新型コロナウイルスの感染者６６８人と５人の死亡を新たに確認したと発表した。死者は累計８２５人になった。
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