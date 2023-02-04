南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
2
月
4
日 土曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
文化・芸術・芸能
ふんどし姿の僧侶7人、水行で身清め 明治から続く教王寺伝統の荒行 鹿児島
2023/02/04 07:30
勢いよく水をかぶり身を清める僧侶ら＝３日、鹿児島市松原町の教王寺
拡大
節分の３日、鹿児島市松原町の日蓮宗教王寺で「水行」があった。ふんどし姿の僧侶ら７人が、水をたたえた大だるの前に座って経を唱えた後、おけを高々と上げ、頭から何度も水をかぶった。
自らの身を清める荒行で、明治時代から続く。７人は、うちわ太鼓を合図に登場。この日の同市の最低気温は８．５度。平年より３．９度高かったものの、全身に冷水を浴びる姿は寒々としていた。
４日は二十四節気の「立春」。鹿児島地方気象台によると、県本土と種子島・屋久島地方は晴れる所が多く、気温は引き続き平年より高くなりそう。
あわせて読みたい記事
ミニチュア写真家・田中達也さんが銀座の街をジオラマに 無印良品銀座で4月23日まで公開
映画「スラムダンク」 作者井上雄彦さんの地元鹿児島でも絶好調 公開2カ月、客足衰えず
上白石萌音、最優秀女優賞を受賞 第30回読売演劇大賞 「千と千尋の神隠し」「ダディ・ロング・レッグズ」出演
ユネスコ認定「消滅の危機にある8言語・方言」 鹿児島・沖永良部島でサミット 「むんなげし、はみちきてぃぬくさーやー」と宣言
映画「シン・仮面ライダー」とコラボ芋焼酎2種類を発売 小鹿酒造、完全予約制で受注
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
ふんどし姿の僧侶7人、水行で身清め 明治から続く教王寺伝統の荒行 鹿児島
2月4日 07:30
食の多様性 奄美の里スタッフ15人学ぶ 外国人客回復に備え 鹿児島市で勉強会
2月4日 07:30
インフルエンザ患者が2週連続で減少 半数は10歳未満、82％が19歳以下 鹿児島県内
2月4日 07:11
奄美の世界遺産活用 官民連携組織が市に提言 自然保護活動へ協力金盛り込む
2月3日 22:30
鹿屋・串良の鳥インフル陽性 2万4000羽を殺処分へ 大隅で初、鹿児島県内で今季13例目
2月3日 22:17
クジラ2頭が座礁、死骸を砂浜に埋却 コビレゴンドウ、体長4.2メートルと5メートル 南さつま
2月3日 21:51
車いすで楽しくイチゴ狩り 通路は広々、床はフラット 棚の高さにも工夫 バリアフリー観光農園、4日オープン 南さつま
2月3日 21:34
南九州西回り道の整備状況を確認 県促進協が阿久根、出水で現地研修 発掘調査続く北山遺跡も見学
2月3日 21:30
たった一人の「高校宇宙部」 夢満載の壁新聞を毎月発行 楠隼高の1年生「仲間増やしたい」 アルテミス計画の解説、自作ロケット実験結果も 鹿児島
2月3日 21:03
新たな感染は668人、17日連続で前週を下回る（医療圏別：鹿児島287、姶良・伊佐95、川薩94、南薩54、肝属47、出水35、奄美33、曽於14、熊毛9） 5人死亡 新型コロナ・鹿児島3日発表
2月3日 20:19
都城管内の75人含む406人新たに感染 6人死亡 新型コロナ・宮崎3日発表
2月3日 20:15
新型コロナ 鹿児島県内で新たに668人感染、5人死亡
2月3日 16:02
障害者の進学「自由に選べるシステムを」 夢は声優、離島出身の生徒が苦労経験を基にプレゼン、全国最高賞に
2月3日 15:50
J2山口・副主将に生駒仁（鹿児島城西高卒）抜てき「DF陣を引っ張る」 18日開幕戦へ地元鹿児島キャンプで上り調子
2月3日 15:24
「彼女いるの？」 何気ない質問にも先入観があったと気付いた…LGBTQの居場所づくりを始めたNPO代表「ありのまま、来たいときにおいで」
2月3日 15:00
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲