南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
2
月
4
日 土曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに614人感染、2人死亡
2023/02/04 16:05
拡大
鹿児島県は４日、新型コロナウイルスの感染者６１４人と２人の死亡を新たに確認したと発表した。死者は累計８２７人になった。
新型コロナまとめサイトはこちら
あわせて読みたい記事
新たな感染は668人、17日連続で前週を下回る（医療圏別：鹿児島287、姶良・伊佐95、川薩94、南薩54、肝属47、出水35、奄美33、曽於14、熊毛9） 5人死亡 新型コロナ・鹿児島3日発表
都城管内の75人含む406人新たに感染 6人死亡 新型コロナ・宮崎3日発表
新型コロナ 鹿児島県内で新たに668人感染、5人死亡
新たな感染は754人、16日連続前週下回る（医療圏別：鹿児島301、姶良・伊佐148、肝属67、川薩59、南薩48、奄美48、出水42、曽於27、熊毛14）新型コロナ2日発表
都城管内の76人含む425人新たに感染、3人死亡 新型コロナ・宮崎2日発表
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で新たに614人感染、2人死亡
2月4日 16:05
桜島フェリー1隻減って島外避難は30分増…でも鹿児島市「大きな影響はない」 大規模噴火時の避難計画修正案示す
2月4日 15:38
鹿児島市のサッカースタジアム構想 ますます窮地に…候補地3カ所すべてに新たなハードル、整備見通せず
2月4日 15:00
種子・屋久のタクシー値上げへ 九州運輸局「改定が必要」、6月中旬めどに新運賃 県本土の値上げ申請も審査中
2月4日 14:30
「5％の賃上げを」 連合鹿児島が春闘方針、ベア目標を昨年から1％引き上げ
2月4日 13:15
交通整理員ら安全な誘導方法を確認／阿久根地区
2月4日 12:31
校庭に電気自動車3台 脱炭素学び、未来の自動車考える 阿久根・脇本小
2月4日 12:30
ローザンヌ国際バレエ、田辺陽奏さん（鹿児島市出身）最終選考へ 県内から初めて「夢みたい」
2月4日 12:21
失敗の原因はゴム膜の不具合か イプシロンロケット6号機 推進薬の配管詰まる JAXA
2月4日 11:42
4月開業のJR鹿児島中央ビル 先端設備のオフィスフロア公開 広さ1981平方メートルで「県内最大級」
2月4日 11:18
医療機関へのサイバー攻撃、どう防ぐ？ 「対策に100％はない」…バックアップ多重化、障害時は紙カルテ想定 専門人材不足も悩み 鹿児島
2月4日 11:00
指宿で初の伝統文化フェス 山川利永の「メンドン」出没に歓声 郷土芸能中心に10演目披露
2月4日 11:00
鹿児島地検で初の女性検事正 「捜査・公判能力向上に取り組む」着任会見で抱負 初の勤務地、「雄大な自然に憧れある」
2月4日 10:07
江戸期に始まった「くしら二十三や市」 150の露店並びにぎわう 鹿屋・串良
2月4日 10:00
酒を飲んで貨物車運転疑い 都城市議を現行犯逮捕 乗用車と衝突事故起こし発覚
2月4日 09:03
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲