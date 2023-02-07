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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに670人感染、3人が死亡
2023/02/07 16:02
拡大
鹿児島県は７日、新型コロナウイルスの感染者６７０人と３人の死亡を新たに確認した、と発表した。死者は累計８３１人になった。
新型コロナまとめサイトはこちら
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