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桜島・昭和火口が噴火　18年4月以来、噴煙の高さ1000メートル

 2023/02/08 12:41
昭和火口が噴火、噴煙を上げる桜島＝８日午前１１時１０分、鹿児島市の南日本新聞社ライブカメラ
昭和火口が噴火、噴煙を上げる桜島＝８日午前１１時１０分、鹿児島市の南日本新聞社ライブカメラ
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　　８日午前１１時１０分ごろ、鹿児島市の桜島昭和火口で、噴煙量が中量以上の噴火があった。昭和火口の噴火は２０１８年４月２日以来。

　鹿児島地方気象台によると、噴煙の高さは１０００メートル。大きな噴石の飛散は確認されていない。８日午前１０時５２分ごろには、昭和火口で、ごく小規模の噴火もあった。
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