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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに609人感染、2人死亡
2023/02/08 16:04
拡大
鹿児島県は８日、新型コロナウイルスの感染者６０９人と２人の死亡を新たに確認したと発表した。死者の累計は８３３人になった。
新型コロナまとめサイトはこちら
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