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新型コロナ　鹿児島県内で新たに609人感染、2人死亡

 2023/02/08 16:04
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　鹿児島県は８日、新型コロナウイルスの感染者６０９人と２人の死亡を新たに確認したと発表した。死者の累計は８３３人になった。
１２月末からの鹿児島県内の新規感染者推移が一目でわかる表


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