新型コロナ　鹿児島県内で新たに533人感染

全財産9000万円預け、返ってきたのは「利息」70万円だけ 70代女性「何度も死のうと…」 ＪＲ役員の名刺に疑う余地なく 返済求めると「天下のJRですよ」

もうすぐ打ち上げ新型ロケットH3 目玉のエンジン「LE9」は安くてパワフル、でも開発は苦闘の連続

ファンが全国から殺到…？ WBC「侍ジャパン」、17日から宮崎キャンプ 市外もホテル予約取りにくい状態に

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新型ロケット「H3」1号機の打ち上げ15日以降へ 飛行計画システム不具合で再延期