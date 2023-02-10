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自宅に放火、全焼 やけどの妻を容疑で逮捕
2023/02/10 11:16
消火活動をする消防隊員ら＝９日、鹿屋市串良町上小原
拡大
９日午前１１時３５分ごろ、鹿児島県鹿屋市串良町上小原、会社員男性（６６）方から出火、木造２階建て住家約１２０平方メートルを全焼した。鹿屋署は同日夜、作業員で男性の妻（４７）を現住建造物等放火の疑いで逮捕した。
逮捕容疑は、自宅に火を付け、全焼させた疑い。
同署によると、男性は妻と息子の３人暮らし。出火時、妻だけが在宅していた。自力で逃げ出したが、顔に軽いやけどを負った。近隣住民への聞き込みなどから、妻の関与が浮上した。
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