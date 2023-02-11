鹿児島国際大の新学長に小林潤司氏就任へ　現学長の大久保幸夫氏は任期満了で3月末退任

小林潤司氏 拡大

鹿児島国際大学（鹿児島市）は１０日、新学長に小林潤司・国際文化部教授（５８）が就任する、と発表した。４月１日付で任期は４年間。現学長の大久保幸夫氏（６８）は任期満了で３月末に退任する。１月にあった理事会で承認された。小林新学長は大阪府出身。１９９３年に大阪市立大大学院後期博士課程単位取得満期退学。同年４月に鹿国大前身の鹿児島経済大学講師へ就任。鹿国大助教授を経て２００６年から同大教授。その後副学長、国際文化学部長なども歴任した。大久保氏は熊本県出身。１９年から学長を務め、地域連携事業や全学的なカリキュラム改正に取り組んだ。２３年４月の看護学部開設にも尽力した。