新たな感染は488人、前週を24日連続で下回る（医療圏別：鹿児島198、姶良・伊佐73、川薩69、南薩41、肝属39、出水37、曽於16、奄美8、熊毛7）　6人死亡　新型コロナ・鹿児島10日発表

鹿児島県は１０日、新型コロナウイルスの感染者４８８人と死者６人を新たに確認したと発表した。新規感染者は２４日連続で前週の同じ曜日を下回った。死者６人のうち５人は７０代男性、８０代男性２人、９０歳以上女性２人。いずれも入院中にコロナ以外の死因で亡くなった。残る１人は年代と性別、死因が非公表。死者は累計８３９人。新規感染者の医療圏別は鹿児島１９８人、姶良・伊佐７３人、川薩６９人、南薩４１人、肝属３９人、出水３７人、曽於１６人、奄美８人、熊毛７人。年代別は１０歳未満の８１人が最も多く、４０代７７人、３０代７０人と続いた。フォローアップセンターで確定した感染者は１８人。累計感染者は４３万３４７２人になった。入院のうち重症２人、酸素投与が必要な中等症４６人。病床使用率は前日比２ポイント減の３８．７％（重症者用７．４％）。