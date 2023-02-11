TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

新型コロナ　鹿児島県内で新たに386人感染、2人死亡

 2023/02/11 16:03
拡大拡大
　鹿児島県は１１日、新たに新型コロナウイルスの感染者３８６人と２人の死亡を確認したと発表した。死者の累計は８４１人になった。
１２月末からの鹿児島県内の新規感染者推移が一目でわかる表


　あわせて読みたい記事

学校現場 3月の卒業式からマスク外せる…表情見えて「これが本来の姿」　一方で外すことに抵抗感も「感染したら迷惑かける」　鹿児島
コロナ禍で出番減、PR手法も変化…かごしま親善大使、24年11月で終了　前身の「ミス」時代含む45年間で131人輩出も近年は応募低調
都城管内の59人含む297人新たに感染、1人死亡　新型コロナ・宮崎10日発表
新たな感染は488人、前週を24日連続で下回る（医療圏別：鹿児島198、姶良・伊佐73、川薩69、南薩41、肝属39、出水37、曽於16、奄美8、熊毛7）　6人死亡　新型コロナ・鹿児島10日発表
新型コロナ　鹿児島県内で新たに488人感染、6人死亡
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ