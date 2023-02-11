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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに386人感染、2人死亡
2023/02/11 16:03
拡大
鹿児島県は１１日、新たに新型コロナウイルスの感染者３８６人と２人の死亡を確認したと発表した。死者の累計は８４１人になった。
新型コロナまとめサイトはこちら
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