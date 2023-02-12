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鹿児島レブナイズ快勝　岐阜に103-71　バスケB３

 2023/02/12 15:11
第２クオーター、鹿児島レブナイズのロートがシュートを沈める＝指宿総合体育館
第２クオーター、鹿児島レブナイズのロートがシュートを沈める＝指宿総合体育館
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　バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは１２日、指宿市の指宿総合体育館で岐阜と対戦し、103-71で快勝した。
　
第２クオーター、ファクエイドやロートの連続シュートなどでリードを広げ、４９－３１で折り返した。後半も主導権を渡さず、ゲインズや中島の３点シュートなどで突き放した。
　
レブナイズの次戦は１８日、敵地で山口と対戦する。
第２クオーター、味方にパスを出す鹿児島レブナイズ・森田＝指宿総合体育館
第２クオーター、シュートを決める鹿児島レブナイズのゲインズ＝指宿総合体育館
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