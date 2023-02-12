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新型コロナ　鹿児島県内で新たに198人感染

 2023/02/12 16:05
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　鹿児島県は１２日、新型コロナウイルスの感染者１９８人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
表･新型コロナに関する相談窓口


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