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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに198人感染
2023/02/12 16:05
拡大
鹿児島県は１２日、新型コロナウイルスの感染者１９８人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
新型コロナまとめサイトはこちら
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