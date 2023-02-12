新型コロナ　鹿児島県内で新たに198人感染

元プロ野球投手の入来智さん交通事故死 55歳、鹿児島実高卒 弟の祐作さんと「入来兄弟」で活躍

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警察署に打ち上げ花火連射 「おちょくりたかった」19～20歳の男女3人逮捕 威力業務妨害容疑で鹿児島西署