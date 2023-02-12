新規感染は198人、26日連続で前週下回る（医療圏別：鹿児島88､南薩25､出水20､川薩19、姶良･伊佐19､肝属13､曽於9､熊毛3､奄美2）死者、3日ぶり確認なし　新型コロナ・鹿児島12日発表

鹿児島県は１２日、新型コロナウイルスの感染者１９８人を新たに確認したと発表した。前週の同じ曜日より３３２人少なく、２６日連続で前週を下回った。死者は３日ぶりに確認されなかった。医療圏別の感染者は、鹿児島88人､南薩25人､出水20人､川薩と姶良･伊佐は19人､肝属13人､曽於9人､熊毛3人､奄美2人。年代別では10代の38人が最も多く､10歳未満35人､40代31人と続く。フォローアップセンターで感染者認定を受けたのは２１人。県内の累計感染者４３万４０５６人になった。入院のうち重症１人、酸素投与が必要な中等症は４４人。病床使用率は前日比３．６ポイント減の３３．５％。