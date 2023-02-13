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新型コロナ　鹿児島県内で新たに150人感染、4人死亡

 2023/02/13 16:05
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　鹿児島県は１３日、新型コロナウイルスの感染者１５０人と４人の死亡を新たに確認したと発表した。死者の累計は８４５人になった。
１２月末からの鹿児島県内の新規感染者推移が一目でわかる表


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