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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに548人感染、3人死亡
2023/02/14 16:05
拡大
鹿児島県は１４日、新型コロナウイルスの感染者５４８人と３人の死亡を新たに確認したと発表した。死者の累計は８４８人になった。
新型コロナまとめサイトはこちら
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