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桜島の昭和火口で新たな火孔見つかる 5年ぶりの爆発・噴火で開いたか
2023/02/16 09:40
昭和火口から噴火する桜島＝８日午後２時４４分、鹿児島市与次郎１丁目
拡大
第１０管区海上保安本部は１４日、航空機で鹿児島県内１０カ所の火山を調査した。火口内や周辺の小さな噴出口である火孔が、桜島の昭和火口に新たにでき、ガスを噴出していることが分かった。
８日に昭和火口で５年ぶりに起きた爆発や噴火で開いたとみられる。同行した京都大学防災研究所の井口正人教授は「マグマの通り道が若干変わることは珍しくない。同じ火口内なので、周囲に大きな影響はないだろう」と話した。
諏訪之瀬島など他の９火山に、活動活発化の兆候は見られなかった。１０管は毎年２回同様の調査をしている。
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