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外出先から戻ると「炎が…」 鹿児島市下福元町で住家全焼

 2023/02/16 08:00
住家の消火に当たる消防隊員ら＝１５日午前１１時半、鹿児島市下福元町
住家の消火に当たる消防隊員ら＝１５日午前１１時半、鹿児島市下福元町
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　１５日午前１０時２５分ごろ、鹿児島市下福元町、無職の男性（６８）方から出火、木造平屋住家６５平方メートルを全焼した。

　鹿児島南署によると、男性は１人暮らし。外出先から帰宅し、「平屋から炎が出ている」と１１９番した。
【別カット】住家の消火に当たる消防隊員ら＝１５日午前１１時２７分、鹿児島市下福元町
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