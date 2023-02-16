外出先から戻ると「炎が…」 鹿児島市下福元町で住家全焼

Ｈ3ロケット打ち上げ 17日に延期 JAXA「15日の気象状況整わず」

打ち上げ見たくても宿がない…3度目延期の新型ロケット「H3」、馬毛島基地工事に沸く種子島で観光客はホテル難民に

諏訪之瀬島で爆発、大きな噴石900メートル飛ぶ 噴火警戒レベル引き上げの可能性

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離島の急患搬送、県外自衛隊ヘリ派遣になっても「到着時間は従来と同程度」 鹿児島県、鹿屋分遣隊廃止で通報手続き簡略化