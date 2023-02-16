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諏訪之瀬島で爆発、大きな噴石900メートル飛ぶ 噴火警戒レベル引き上げの可能性
2023/02/16 00:22
噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳（資料写真）
拡大
１５日午後９時３１分ごろ、鹿児島県十島村・諏訪之瀬島の御岳で爆発があり、大きな噴石が火口から南東に９００メートル飛んだ。福岡管区気象台は、火口からおおむね１キロの範囲で、大きな噴石に警戒を呼びかけている。
４８時間以内に大きな噴石が再び火口から１キロ付近（８００メートル以上）まで飛散した場合、気象台は噴火警戒レベルを現在の２（火口周辺規制）から３（入山規制）に引き上げる。
御岳では同日、爆発が９回、噴煙量が中量以上の噴火が１回あった。噴煙の高さは最高１６００メートル。午後１０時３７分ごろの爆発で大きな噴石が火口から南東に７００メートル飛んだ。
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