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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに327人感染、1人死亡
2023/02/16 16:06
拡大
鹿児島県は１６日、新型コロナウイルスの感染者３２７人と１人の死亡を新たに確認したと発表した。死者の累計は８５６人になった。
新型コロナまとめサイトはこちら
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