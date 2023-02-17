県の無料PCR検査、3月31日まで1カ月間延長 新たな感染は257人（医療圏別：鹿児島98、姶良・伊佐56、南薩37、川薩19、出水18、肝属13、曽於7、奄美7、熊毛2）3人死亡 新型コロナ・鹿児島17日発表
2023/02/17 20:02
鹿児島県は１７日、新型コロナウイルスの感染者２５７人と死者３人を新たに確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日を３１日連続で下回った。
死者３人のうち１人は福祉施設に入所中の９０歳以上女性で死因はコロナ。１人は鹿児島市在住で入院中に死亡した。残る１人は遺族の意向で非公表。死者は累計８５９人。
新規感染者の医療圏別は鹿児島９８人、姶良・伊佐５６人、南薩３７人、川薩１９人、出水１８人、肝属１３人、曽於、奄美７人、熊毛２人。年代別は１０歳未満の３７人が最も多く、３０代３６人、１０代３３人と続いた。フォローアップセンターで確定は１０人。
感染者は累計４３万５７１５人となった。入院のうち酸素投与が必要な中等症３３人。病床使用率は前日比０．４ポイント増の２９．１％。県は県内各地で実施している無料ＰＣＲ検査事業を３月３１日まで１カ月間延長する。
あわせて読みたい記事
81日ぶりに病床使用率3割切る、病床確保フェーズ1段階引き下げ 新たに327人感染（医療圏別：鹿児島146、姶良・伊佐48、南薩34、出水25、川薩22、肝属21、熊毛12、奄美11、曽於8）1人死亡 新型コロナ・鹿児島16日発表
-
-
県の無料PCR検査、3月31日まで1カ月間延長 新たな感染は257人（医療圏別：鹿児島98、姶良・伊佐56、南薩37、川薩19、出水18、肝属13、曽於7、奄美7、熊毛2）3人死亡 新型コロナ・鹿児島17日発表2月17日 20:02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-