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「猫の日」記念切符、おれんじ鉄道が販売　222セット、区間は22.2キロ

 2023/02/18 11:53
「猫の日」記念切符の台紙の表（肥薩おれんじ鉄道提供）
「猫の日」記念切符の台紙の表（肥薩おれんじ鉄道提供）
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　肥薩おれんじ鉄道は２月２２日の「猫の日」に、駅構内などで撮った猫の写真を台紙にあしらった切符セットを販売する。

　利用区間は肥後田浦（熊本県）～新水俣（同）の２２．２キロ。硬券入場券とのセットで８００円。

　２２２枚用意し、同日午前１０時から水俣駅と出水駅で１１１枚ずつ買える。電話予約やネット販売はない。
【別カット】２月２２日に発売する「猫の日」記念切符の台紙の裏（肥薩おれんじ鉄道提供）
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