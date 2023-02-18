「猫の日」記念切符、おれんじ鉄道が販売　222セット、区間は22.2キロ

鹿児島商業高校が「男女共学化」提案 全国の公立商業高で唯一の男子校、定員割れ一因か

３．

打ち上げ6.3秒前～0.4秒前の間に何が…新型ロケット「H3」飛び立てず 機体下部で異常検知、JAXA「停止は正常」