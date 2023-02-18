32日連続で前週下回る　新たに285人感染（医療圏別：鹿児島111、姶良・伊佐52、南薩27、川薩22、肝属22、出水21、曽於16、奄美9、熊毛5）1人死亡　新型コロナ・鹿児島18日発表

鹿児島県は１８日、新型コロナウイルスの感染者２８５人と１人の死亡を新たに確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日を３２日連続で下回った。死亡したのは県内の医療機関に入院していた８０代女性で、死因はコロナだった。医療圏別の新規感染者は鹿児島１１１人、姶良・伊佐５２人、南薩２７人、川薩、肝属２２人、出水２１人、曽於１６人、奄美９人、熊毛５人。年代別は３０代の５０人が最も多く、１０歳未満と１０代がそれぞれ４３人、４０代４０人と続いた。フォローアップセンターで陽性が確定したのは１７人。感染者は累計４３万６０００人となった。入院のうち酸素投与が必要な中等症が３３人。病床使用率は前日比１．１ポイント減の２８．０％。