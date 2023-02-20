1954年に始まり70回　たすきつないで地球一周、4万75キロ超え達成　鹿児島県下一周駅伝第2日

第７０回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会第２日は１９日、南さつま市から出水市までの１０区間１１２．５キロであった。第１回大会からの総走行距離（特別大会含む）は９区（阿久根－野田）で、地球一周に当たる約４万キロに到達した。たすきをつないだ総距離が地球一周にあたる４万７５キロに到達した阿久根市折口では、沿道のファンが選手たちを「すごい」「よかった」と拍手で出迎えた。到達したのは９区５．５６キロ地点。近くの折多小学校前では、先頭で通過した出水の坂田らを数十人が待ち構えた。「地球２周目入りおめでとう」と手書きの紙で祝福する人もいた。毎年応援する阿久根市の団体職員西田善文さん（５６）、妻の里美さん（５５）は「すごい距離。７０回の歴史を感じる。力をもらえるのでずっと続けてほしい」と話した。県下一周駅伝７０回大会は、５３区間５８３キロを１８～２２日の５日間かけて駆け抜ける。６９回までの出場選手は１２地区で延べ約４万１千人。中には浜田安則選手や大野龍二選手ら日の丸を背負ったトップアスリートがいる。