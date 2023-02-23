（詳報）【鹿児島県公立高校入試】最終倍率は0.81倍、21年度と並び過去最低　53校408人が出願変更

鹿児島県教育委員会は２２日、２０２３年度公立高校入学者選抜の最終出願状況を発表した。全日制と定時制の定員１万１１７２人に対して９０５９人が出願した。出願倍率は０．８１倍で、２１年度と並び過去最低。定員割れは６２校１２１学科の２８４０人だった。県教委が１４日発表した出願状況を受け、５３校４０８人が出願を変更した。連携型中高一貫教育校の喜界・商業学科は出願者がなく、学力検査をしない。最高倍率は甲南（普通）の１．４８倍。次いで鹿児島玉龍（普通）１．４７倍、鹿児島中央（普通）１．３９倍と続く。中高一貫教育校の楠隼と連携型中高一貫教育校の与論を除く最低倍率は、鹿屋農業（園芸）の０．１０倍。次いで鹿児島商業（国際経済）０．１３倍、川薩清修館（ビジネス会計）０．１８倍だった。学力検査は３月２、３日に行う。新型コロナウイルス感染防止対策として、当日の無症状濃厚接触者は条件を満たせば別室で受検できる。受検できなかった感染者や濃厚接触者は、同１３日に追試がある。いずれも受けられなかった場合は、中学校からの調査書といった書類選考も可能。合格発表は１５日。同日、２次選抜を行う学校（学科）と募集枠を発表する。