前週より101人減　新たに226人感染（医療圏別：鹿児島75、姶良・伊佐66、川薩30、南薩21、肝属12、奄美10、出水4、曽於6、熊毛2）新型コロナ・鹿児島23日発表

鹿児島県は２３日、新型コロナウイルス感染者２２６人を新たに確認したと発表した。前週の同じ曜日を１０１人下回った。医療圏別の新規感染者は、鹿児島７５人、姶良・伊佐６６人、川薩３０人、南薩２１人、肝属１２人、奄美１０人、出水４人、曽於６人、熊毛２人。年代別では３０代が４０人と最も多く、１０代３９人、４０代３３人と続く。みなし陽性は２人。１４人がフォローアップセンターで感染が確定した。県内の累計感染者は４３万７２９４人。入院のうち重症はいない。酸素投与が必要な中等症は２２人。病床使用率は２２．３％で、前日を１．７ポイント下回った。