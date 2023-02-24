5日連続で前週下回る　新たに121人感染（医療圏別：鹿児島44、姶良・伊佐23、南薩15、曽於13、肝属8、川薩7、出水7、熊毛2、奄美2）1人死亡　新型コロナ・鹿児島24日発表

鹿児島県は２４日、新型コロナウイルスの感染者１２１人と死者１人を新たに確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日を５日連続で下回った。死者は年代や性別、死因が非公表で累計８６４人になった。新規感染者の医療圏別は鹿児島４４人、姶良・伊佐２３人、南薩１５人、曽於１３人、肝属８人、川薩、出水７人、熊毛、奄美２人。年代別は３０代と４０代の２１人が最も多く、１０代１８人が続いた。フォローアップセンターで確定の感染者１６人。累計感染者は４３万７４１５人になった。入院のうち酸素投与が必要な中等症２０人。病床使用率は前日比１ポイント減の２１．３％。