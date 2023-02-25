焼肉なべしま鹿駅ベイサイド店がリニューアル　桜島望むカウンター席新設

焼肉なべしま鹿駅ベイサイド店の内装図 拡大

「焼肉なべしま鹿駅ベイサイド店」（鹿児島市浜町２の２）が２１日、改装オープンした。２４人収容のパーティールーム（椅子席）と掘りごたつタイプの個室、桜島が正面に見えるカウンター席を新設。６人対応のテーブルを４卓増設した。営業時間は午前１１時～午後９時半（土日祝日を除き午後３～５時は休み）。同店＝０９９（２３９）８８８０。