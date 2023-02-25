TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業

焼肉なべしま鹿駅ベイサイド店がリニューアル　桜島望むカウンター席新設

 2023/02/25 11:25
焼肉なべしま鹿駅ベイサイド店の内装図
焼肉なべしま鹿駅ベイサイド店の内装図
拡大拡大
　「焼肉なべしま鹿駅ベイサイド店」（鹿児島市浜町２の２）が２１日、改装オープンした。

　２４人収容のパーティールーム（椅子席）と掘りごたつタイプの個室、桜島が正面に見えるカウンター席を新設。６人対応のテーブルを４卓増設した。

　営業時間は午前１１時～午後９時半（土日祝日を除き午後３～５時は休み）。同店＝０９９（２３９）８８８０。
桜島が正面に見えるカウンター席
焼肉なべしま鹿駅ベイサイド店の内装図
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ