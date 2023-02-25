マスク姿で緊張も…国公立大2次試験 前期日程始まる　鹿児島大や鹿屋体大でも

国公立大学２次試験の前期日程が２５日、全国各地で始まった。鹿児島大（鹿児島市）ではマスク姿の受験生が緊張した様子で学力試験に挑んだ。鹿屋体育大（鹿屋市）では、口頭試問やプレゼンテーションがある。鹿大前期は、募集人員１２５２人に対し３３４０人が志願し倍率は２．７倍。２６日は教育学部で面接か実技、医学部医学科と歯学部は面接がある。前期のみの鹿屋体大は、募集８５人に１９０人が志願し倍率は２．２倍。２６日は実技がある。