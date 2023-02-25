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マスク姿で緊張も…国公立大2次試験 前期日程始まる　鹿児島大や鹿屋体大でも

 2023/02/25 11:45
試験開始を待つ受験生＝２５日、鹿児島市の鹿児島大学（画像は一部加工しています）
試験開始を待つ受験生＝２５日、鹿児島市の鹿児島大学（画像は一部加工しています）
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　国公立大学２次試験の前期日程が２５日、全国各地で始まった。鹿児島大（鹿児島市）ではマスク姿の受験生が緊張した様子で学力試験に挑んだ。鹿屋体育大（鹿屋市）では、口頭試問やプレゼンテーションがある。

　鹿大前期は、募集人員１２５２人に対し３３４０人が志願し倍率は２．７倍。２６日は教育学部で面接か実技、医学部医学科と歯学部は面接がある。

　前期のみの鹿屋体大は、募集８５人に１９０人が志願し倍率は２．２倍。２６日は実技がある。
（別カット）試験開始を待つ受験生＝２５日、鹿児島市の鹿児島大学（画像は一部加工しています）
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