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鹿児島レブナイズ
鹿児島レブナイズ惜敗 埼玉に91－97 バスケB3
2023/02/25 20:22
第２クオーター、ドリブルで攻め込む鹿児島レブナイズ・森田＝ビーラインスポーツパーク姶良
拡大
バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは２５日、姶良市のビーラインスポーツパーク姶良で埼玉と対戦し、９１－９７で惜敗した。
レブナイズは第２クオーターにシュートが決まらず、４０－５０とリードを許して折り返す。後半は、永山の３点シュートやゲインズらの得点で詰め寄ったが、及ばなかった。
２６日も同会場で埼玉と再戦する。
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