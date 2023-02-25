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鹿児島レブナイズ惜敗　埼玉に91－97　バスケB3

 2023/02/25 20:22
第２クオーター、ドリブルで攻め込む鹿児島レブナイズ・森田＝ビーラインスポーツパーク姶良
第２クオーター、ドリブルで攻め込む鹿児島レブナイズ・森田＝ビーラインスポーツパーク姶良
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　バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは２５日、姶良市のビーラインスポーツパーク姶良で埼玉と対戦し、９１－９７で惜敗した。

　レブナイズは第２クオーターにシュートが決まらず、４０－５０とリードを許して折り返す。後半は、永山の３点シュートやゲインズらの得点で詰め寄ったが、及ばなかった。

　２６日も同会場で埼玉と再戦する。
第１クオーター、鹿児島レブナイズのゲインズがシュートを決める＝ビーラインスポーツパーク姶良
第１クオーター、鹿児島レブナイズの武藤が３点シュートを沈める＝ビーラインスポーツパーク姶良
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