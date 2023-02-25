鹿児島レブナイズ惜敗　埼玉に91－97　バスケB3

バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは２５日、姶良市のビーラインスポーツパーク姶良で埼玉と対戦し、９１－９７で惜敗した。レブナイズは第２クオーターにシュートが決まらず、４０－５０とリードを許して折り返す。後半は、永山の３点シュートやゲインズらの得点で詰め寄ったが、及ばなかった。２６日も同会場で埼玉と再戦する。