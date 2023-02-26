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新型コロナ　鹿児島県内で新たに208人感染

 2023/02/26 16:05
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　鹿児島県は２６日、新たに２０８人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。死者の発表はなかった。
１２月末からの鹿児島県内の新規感染者推移が一目でわかる表
表･新型コロナに関する相談窓口


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