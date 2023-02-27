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新型コロナ　鹿児島県内新たに77人感染、2けたは昨年1月以来　3人死亡

 2023/02/27 16:09
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　鹿児島県は２７日、新型コロナウイルスの感染者７７人と３人の死亡を新たに確認したと発表した。新規感染者が２けたになるのは、２０２２年１月１１日以来。死者の累計は８６８人になった。
【関連表】１２月末からの鹿児島県の新規感染者数推移が一目で分かる
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