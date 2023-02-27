南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
2
月
27
日 月曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内新たに77人感染、2けたは昨年1月以来 3人死亡
2023/02/27 16:09
拡大
鹿児島県は２７日、新型コロナウイルスの感染者７７人と３人の死亡を新たに確認したと発表した。新規感染者が２けたになるのは、２０２２年１月１１日以来。死者の累計は８６８人になった。
新型コロナまとめサイトはこちら
あわせて読みたい記事
都城管内の26人含む73人新たに感染 新型コロナ・宮崎26日発表
新たな感染は208人、7日連続前週下回る（医療圏別：鹿児島91、姶良・伊佐42、南薩17、川薩15、曽於15、肝属13、熊毛7、出水6、奄美2）新型コロナ26日発表
新型コロナ 鹿児島県内で新たに208人感染
新たな感染は214人、6日連続前週下回る（医療圏別：鹿児島108、姶良・伊佐41、南薩20、川薩19、肝属11、出水5、曽於5、奄美3、熊毛2）新型コロナ25日発表
都城管内の26人含む110人新たに感染 新型コロナ・宮崎25日発表
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
桜島、食、そして温泉「鹿児島はランナーに最高の環境」 鹿児島マラソンPRランナーのインフルエンサー・志村美希さん
2月27日 16:28
新型コロナ 鹿児島県内新たに77人感染、2けたは昨年1月以来 3人死亡
2月27日 16:09
障害ある若者の「大学」 第3の進路先となっているのに…学校法人化には高いハードル
2月27日 15:45
「バツイチ・子なし」のアラフォーが息苦しい東京を飛び出し1年半…一度は「心折れた」農村のやっかいなものとは
2月27日 15:00
開業120年 ひな飾り、最古の駅舎彩る JR肥薩線・大隅横川駅と嘉例川駅
2月27日 13:20
ひな祭りに「ひな弁当」いかが 曽於の平林さん夫婦が考案
2月27日 12:30
「夢や感動与えられる選手に」 鹿児島県勢4人が競輪学校合格３人が南大隅高ＯＢ
2月27日 11:51
潮の引いた和歌山の海岸。何げなく蹴った白亜紀の泥岩の塊。中から出てきたのは縦筋が特徴の歯の化石。なんとスピノサウルスのものだった
2月27日 11:26
爽やかな甘さが高評価、高3が作ったミックスジャムパンが全国コンで優秀賞
2月27日 11:00
合唱で笑顔を届けたい 鹿児島市の混声合唱団「アンテポロー」、28日に10周年記念演奏会
2月27日 11:00
日仏文化交流の歩み50年を語る 現地在住の美術ガイド・モアンヌさん（鹿児島市出身）講演
2月27日 10:00
希少フルーツ「アボカド」を稼げる農業にするには？ 安定生産確立へ、行政の長期的視点の支援が不可欠
2月27日 09:00
良き住民であり、狙撃手であり…「盾となり、矛となる覚悟はある」 抑止力の役割拡大する奄美の自衛隊
2月27日 08:30
バレー大会3年ぶり再開、コートにママの歓声響く NTT西日本鹿児島支店杯
2月27日 08:30
「軍事より話し合いの平和外交を」 市民グループと野党、国民生活重視を訴え
2月27日 08:00
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲