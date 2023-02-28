新型コロナ　鹿児島県内で新たに210人感染

【鹿児島県下一周駅伝】日置が2年ぶり総合優勝、最終日に逆転

鹿児島県警が人事異動発表 刑事部長に井上昌一氏（鹿児島中央署長） 全27署のうち16署長が交代

駅伝大会中に「いらっしゃーい」 日置チームのエース飛松選手、妻と一緒に公開収録

【第70回鹿児島県下一周駅伝】第3日は鹿児島が日間優勝

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認可保育園で園児閉じ込め、首や頬押さえる 「不適切保育」で鹿児島市が指導、虐待には該当せず