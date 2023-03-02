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新型コロナ　鹿児島県内で新たに167人感染、1人死亡

 2023/03/02 16:07
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　鹿児島県は２日、新型コロナウイルスの感染者１６７人と１人の死亡を新たに確認したと発表した。死者の累計は８６９人となった。
１２月末からの鹿児島県内の新規感染者推移が一目でわかる表
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