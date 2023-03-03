南日本文学賞 4日午後1時半から公開選考会 選考委員は作家の青来有一氏、町田康氏と詩人・三角みづ紀氏 鹿児島市の南日本新聞会館
2023/03/03 12:27
２０２２年度南日本文学賞（南日本新聞社主催）は４日午後２時、鹿児島市の南日本新聞会館みなみホールで公開選考会を開く。「小説・文芸評論部門」最終候補作の小説３作品、「詩部門」の３作品から受賞作を決める。入場無料。
（写真左から）選考委員の青来有一氏、町田康氏、三角みづ紀氏
選考委員は、（写真左から）作家の青来有一氏、町田康氏と詩人の三角みづ紀氏。午後１時半から、新任の青来氏による講話もある。本年度の候補作品集は同会館受付のほか県内の７図書館、２文学館で閲覧できる。電子ブック版は本社ホームページで公開中（https://373news.com/_bunka/bungaku/）。
候補作は次の通り（受け付け順、敬称略）。
【小説・文芸評論部門】「＃切腹女子」田中聡（鹿児島市）▽「刃上（じんじょう）の雪」埴生時雨（姶良市）▽「ながらめ」馬場広大（宮崎市）【詩部門】「おやつを買いに」（１６編）需水（鹿児島市）▽「雨雨」（１５編）栫伸太郎（東京都渋谷区）▽「水切り」（１５編）桑鶴翔作（指宿市）
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