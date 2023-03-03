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新型コロナ　鹿児島県内で新たに179人感染

 2023/03/03 16:09
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　鹿児島県は３日、新型コロナウイルスの感染者１７９人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
【関連表】１２月末からの鹿児島県の新規感染者数推移が一目で分かる
表･新型コロナに関する相談窓口


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